Paljenje vozila, gađanje policije bakljama i divljanje po ulicama Širom Evrope protesti zbog novih mera i kovid propusnica

Kurir pre 5 sati

Evropa je u subotu pala u drugu noć nasilnih demonstracija usred vraćanja strogih pravila o izolaciji čiji je cilj suzbijanje rastuće stope zaraze korona virusa.

Policija u Holandiji ispalila je pucnje upozorenja i upotrebila vodene topove nakon što su u Roterdamu izbili neredi zbog novih mera za sprečavanje korona virusa. Demonstranti su takođe izašli i na ulice Haga, a najmanje sedam osoba je uhapšeno. Chaos in #Hague as demonstrators #protest against government restrictions due to the #coronavirus pandemic; #Dutch police arrest seven amid the unrest. #TheNetherlands #COVID19 pic.twitter.com/5BegK4qlJq — The Vigilant Fox