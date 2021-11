"Ljudi, priznajte, Đoković je najbolji svih vremena!" Zverev pobedio Novaka pa zagrmeo u Torinu!

Večernje novosti pre 2 sata | D. N.

Tanjug/AP Podsetimo, Đoković je izubio posle dramatičnog meča od Aleksandera Zvereva, a Nemac je na terenu, odmah posle meča - ishvalio svog rivala.

I to kako. - Ne postoji teniser koji zaslužuje veći respekt od Đokovića! Znate, mi smo veliki emotivci, možda se nekada i pretera sa tim izlivima, ali... Znate, ono što je on uradio, odakle je došao, on je najveći svih vremena. To ljudi zaboravljaju, a treba da priznaju!, istakao je treći teniser sveta na poslednjoj ATP listi. Foto: Tanjug/AP POGLEDAJ GALERIJU Aleksander Zverev će u nedeljnom finalu igrati protiv Danila Medvedeva. BONUS VIDEO: Novak Đoković - pet