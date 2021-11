Jelena Đoković i Vajda čestitali Zverevu posle pobede (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je od Aleksandra Zvereva na Završnom turniru u Torinu, a posle meča, iako su veliki rivali na terenu, jedan drugom su čestitali.

Uz to, Zverev je imao reči hvale za Novaka i istakao da u svetu tenisa niko ne zaslužuje veće poštovanje od njega. Da teniseri, kao i njihovi timovi odlično funkcionišu, pokazalo se i posle meča, kada su Novakova supruga Jelena i trener Vajda čestitali su Nemcu na uspehu. So much respect 🙌 Team Djokovic congratulate @AlexZverev after his semi-final victory last night. #NittoATPFinals pic.twitter.com/hiy8p7y7xe — ATP Tour (@atptour) November 21, 2021