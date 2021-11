Mali: Ponosan sam zbog početka radova na Makiškom polju, na projektu izgradnje beogradskog metroa

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Tanjug - Zamislite šta to znači za građane Beograda i Srbije, a posebno za stanovnike Mirijeva, koji će imati i prvu i drugu liniju.

To je važno i za građane Karaburme, Zvezdare, Palilule, za građane koji žive u Beogradu na vodi, a tu je i Čukarica, Banovo brdo, Makiško polje. To je samo prva linija, koja će imati 21 stanicu. Druga linija će povezivati Bežanijsku kosu, Novi Beograd, Zemun, preko Slavije do Mirijeva takođe. Treća linija, koja je takođe u planu, povezivaće Voždovac sa Novim Beogradom, do Bežanijske kose. U tim delovima grada se podiže vrednost nekretnina, cene kvadrata će biti