"Državljanin Srbije ipak: Preživeo!" Nakon informacije da je mladić iz Preševa poginuo, Zaev saopštio: Jedini srpski državljanin iz izgorelog autobusa je živ

Blic pre 1 sat

Među 46 putnika koji su poginuli kada se zapalio autobus u Bugarskoj, najviše je bilo državljana Severne Makedonije iz raznih krajeva te zemlje.

Iako je makedonski premijer Zoran Zaev rekao da je među žrtvama i državljanin Srbije, kasnije je to demantovao i rekao da je on povređen i da se nalazi u bolnici. - Jedini državljanin Srbije koji je bio u autobusu koji je izgoreo u Bugarskoj je Ljulzim Sulejmani iz Preševa i on je među sedam preživelih putnika. Kao i njegova verenica iz Kumanova s kojom je išao na putovanje u Istanbul - rekao je Zaev za Kurir. Da je državljanin Srbije živ i da se nalazi u bolnici,