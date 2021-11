U Bugarskoj izgoreo autobus iz Severne Makedonije: 46 žrtava, među 7 preživelih i jedan građanin Srbije; Nesreća posledica ljudske greške

RTV pre 2 sata | Tanjug, RTV (Jovana Krstić)

SOFIJA - Najmanje 46 ljudi poginulo je danas kada se zapalio autobus severnomakedonskih tablica na autoputu u zapadnoj Bugarskoj, saopštili su zvaničnici u Sofiji. Većina žrtava nesreće su građani Severne Makedonije, saopštio je zvaničnik ambasade Severne Makedonije u Sofiji, a agencija MIA prenela je da je među poginulima i 12 maloletnih lica, od kojih su dvojica bili braća blizanci. Među preživelim putnicima je i državljanin Srbije iz Preševa, koji je povređen i smešten u bolnici "Pirogov" u Sofiji,

Ljuljzim Sulejmani, državljanin Srbije iz Preševa, u dobrom je opštem stanju i nema ozbiljnijih povreda, potvrdio je za Tanjug ambasador Jović. On je Sulejmanija, koji je smešten u bolnici "Pirogov" u Sofiji, posetio danas posle podne, sa šeficom konzularnog odeljenja Slavicom Panić. "On je u dobrom opštem stanju, nema nekih ozbiljnijih povreda. Naravno, kao i posle svake ovakve tragične nesreće, on mora da ostane na nekim ispitivanjima, ali očekujem da uz negu,