Podignut optužni predlog protiv Bjelogrlića zbog napada na Antonijevića

N1 Info pre 28 minuta | Autor:nova.rs

Osnovno javno tužilastvo u Nišu je u kratkom vremenskom periodu, nakon ispitivanja svedoka, obavljanja veštacenja, dana 26.11.2021. godine Osnovnom sudu u Nišu podnelo optužni predlog protiv Dragana Bjelogrlića, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje, navode iz Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) Niš.

Predloženo je da se isti oglasi krivim i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od šest meseci, naveo je za N1 portparol OJT Niš Ivan Marković. Bjelogrlić je uhapšen 23. avgusta zbog nasilničkog ponašanja za šta je propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina zatvora. Po nalogu tužilaštvo određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a na slobodu je pušten dan kasnije. Do sukoba je došlo u kafeu hotela „Ambasador“ u centru Niša, gde su boravili gosti glumačke