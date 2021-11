Mihajlovićeva za RTS: Dogovor o nepromenjenoj ceni gasa znači energetsku stabilnost i bezbednost

RTS pre 1 sat

Dogovor o ceni gasa koji je postignut u Rusiji znači energetsku stabilnost i bezbednost, rekla je za RTS ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Poručila je da se cene gasa i električne energije za građane neće menjati do kraja grejne sezone, dok će se o ceni struje za privredu razgovarati sa svim privrednim subjektima pojedinačno, ali da cena neće biti viša od onih na evropskim berzama.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da je dogovor o ceni gasa koji je postignut u Rusiji velika i vrlo važna vest. "Nije to samo pitanje dobrih odnosa dva predsednika i dobrih političkih i ekonomskih odnosa. To znači energetsku stabilnost i bezbednost. To znači da imamo ne samo dovoljno gasa, ali imamo sigurno snabdevanje gasom, što mislim da je u stvari najvažnije, da nijednog trenutka ne sumnjamo da će se desiti neka krizna situacija, a