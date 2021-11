Protesti i blokade puteva u Beogradu i više gradova Srbije

RTS pre 4 minuta

Protest građana i ekoloških aktivista u nekoliko gradova Srbije započeo je ranije najavljenom jednosatnom blokadom saobraćajnica. Kao razlog za radikalizaciju protesta naveli su usvajanje Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i Zakona o eksproprijaciji.

19:30 Izveštaj reporterâ RTS-a o blokadi puteva u više gradova u Srbiji 19:29 Šabac, pušteni vlasnici traktora koji su učestvovali u blokadi mosta Građani koji su se danas okupili na mostu u Šapcu protestovali su kasnije ispred zgrade Policijske uprave tražeći da se puste iz pritvora dva vlasnika traktora. Oni su u međuvremenu oslobođeni, a mladić koji je povređen tokom sukoba, posle zbrinjavanja u Hitnoj pomoći, pušten