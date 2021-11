Vučić: Blokadom puteva prekršen Ustav, da skupite i 5.000 ljudi nije Bog zna šta

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd, Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su ljudi koji su na protestu u subotu blokirali puteve "prekršili Ustav time što su ugrozili slobodu kretanja drugih ljudi", ali da policija nije intervenisala.

Vučić je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa slovenačkim predsednikom Borutom Pahorom rekao, povodom protesta i blokade puteva, da se „postavlja pitanje da li da idete u intervenciju u skladu sa Ustavom i zakonom, kako rade u evropskim zemljama, Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, ili da se ponašamo drugačije i da pustimo da to tako prođe“. On je rekao da je to „pitanje sloboda“, kao i da smatra da je policija trebala da reaguje „mirno“ i u budućnosti. „Oni se