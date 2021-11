"Moj prioritet? Igranje za Srbiju!" Đoković oduševljen posle jubileja u reprezentaciji

Večernje novosti pre 1 sat | Č. Vuković

Tanjug/AP Nije mogao da sakrije oduševljenje što igra za nacionalnu selekciju, čiji član punih 15 godina. - Velika čast i privilegija je igrati 50 puta za reprezentaciju.

Velika je brojka, iskreno nisam pratio, ljudi iz reprezentacije su me podsetili. Prošlo je više od 15 godina kada sam debotivao za nacionalni tim i sećam se tih mečeva. Bilo je to na "Gemaksu", igrali smo u dvorani, pa napolju protiv Belgije par nekih dugih mečeva i znam koliko mi se svet srušio kada sam izgubio te mečeve. Igranje za reprezentaciju je nešto posebno, to svi govore koji su svesni da imaju privilegiju da obuku nacionalni dres - rekao je Đoković.