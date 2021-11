Danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sneg

Nova pre 29 minuta | Autor:Beta

U Srbiji danas oblačno vreme, na severu suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, na planinama sa snegom koji se krajem dana i tokom noći očekuje ponegde i u nižim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od četiri do devet, a najviša dnevna od šest do 12 stepeni, posle podne i uveče u padu. U Beogradu pretežno oblačno, veći deo dana suvo i hladno, posle podne i uveče povremeno sa slabom kišom, a u višim delovima grada moguća je i pojava kratkotrajnog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od šest do osam, posle podne i uveče u padu.