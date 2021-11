Rudari i Vlada FBiH sutra nastavljaju pregovore, postignut veliki napredak

Danas pre 2 sata | Osobođenje

Na večerašnjoj sednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine postignut je dogovor o deset zahteva koje su rudari tražili, a sutra se nastavljaju pregovori o preostale tri, javlja portal Oslobođenje. „Mi smo se otprilike usaglasili oko 10 tačaka, uz određene korekcije.

Ostaju te tri tačke o kojima još nema dogovora, ali se nadamo da će se ubrzo i to rešiti“, rekao je Admir Andelija, direktor Elektroprivrede BiH. On je poručio da će se sutra ponovo sastati predstavnici rudarskog sindikata i Vlade FBiH, kako bi se pokušao pronaći zajednički jezik za preostale tri tačke, što bi dovelo do potpisivanja konačnog sporazuma i ponovog pokretanja rada rudnika. Predsednik Sindikata rudara FBiH Sinan Husić rekao je da je usaglašavanje po