Prizor od koga zastaje dah: Bela kuća spremna za praznike, među ukrasima i – Trampova slika (foto)

Foto: EPA Prva dama SAD DŽil Bajden otkrila je kako je ukrasila Belu kuću za božićne i novogodišnje praznike.

Brojne jelke nalaze se u hodnicima i sobama Bele kuće, ukrašene motivima koji podsećaju na najradosniji praznik u godini. Tema prvog Božića porodice Bajden u Beloj kuće je "Pokloni od srca". Prva dama je na svom zvaničnom nalogu na Tviteru objavila fotografiju zvanične jelke Bele kuće, koja se nalazi u Plavoj sobi. Inspired by the acts of kindness and experiences that lifted our spirits this year, decorated rooms in the White House reflect the Gifts from the Heart