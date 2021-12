Blinken traži povlačenje ruske vojske sa ukrajinske granice

Nova pre 44 minuta | Autor:Fonet

Američki državni sekretar Entoni Blinken zatražio je danas od Moskve da povuče svoje snage sa granice prema Ukrajini, uz poruku da bi ruska invazija dovela do oštrijih sankcija prema Rusiji od dosadašnjih. „Ne znamo da li je ruski predsednik Vladimir Putin doneo odluku o invaziji.

Znamo da raspoređuje snage koje to mogu da učine, ukoliko odluči“, rekao je Blinken u Rigi, gde je učestvovao na sastanku šefova diplomatija članica NATO. Ako Rusija krenem stazom sukoba što se tiče Ukrajine, jasno smo dali do znanja da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući više ekonomskih mera od kojih smo se do sada suzdržavali, izjavio je Blinken. Ukrajina tvrdi da je na njenoj granici Rusija koncentrisala više od 90.000 vojnika, navodi Rojters. BONUS VIDEO: