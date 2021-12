Merkel i šolc zabrinuti: Nemačkoj potrebne dodatne mere u borbi protiv pandemije

Večernje novosti pre 4 sati | Tanjug

Foto Tanjug/AP - Postoji jedinstvo o tome da je četvrti talas pandemije veoma ozbiljan, da je regionalno doveo do delimično dramatične situacije u zdravstvenom sistemu, na šta savezna država i pokrajine moraju zajedno i odlučno reagovati - saopštio je portparol nemačke Vlade Štefen Zajbert.

Istakao je da je konstatovao da je prioritet da se jasno poveća broj vakcinacija i da se do Božića omogući do 30 miliona vakcina, bilo prve, druge ili treće doze. Za to je, kako navodi, neophodno proširiti krug onih koji mogu sprovoditi vakcinaciju. Uspostavljanje novog Kriznog štaba pri kancelariji kancelara, kojim će upravljati general Karsten Brojer, treba da doprinese kooordinaciji i saradnji u upravljanju kampanjom vakcinacije, isporuci i raspodeli vakcina.