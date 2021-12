"Bacao sam se za svaku lopticu,: Ali..." Miomir Kecmanović razočaran što Srbiji nije doneo bod protiv Kazahstana: "Dobro sam igrao, ali to mi ništa ne znači jer nisam pobedio"

Blic sport pre 3 sata | JDM

Izgubio je meč u singlu u četvrtfinalu Dejvis kupa od Mihaila Kukuškina. se potrudio da poravna rezultat , pa će tako dublovi u Madridu odlučivati ko će na megdan Hrvatima u polufinalu ovog takmičenja.

Kecmanović je debitovao u dresu nacionalnog tima u , igrao je dobro, igrao je hrabro, ali konačna nagrada, u vidu pobede je izostala. Priznao je da je bio nervozan pred početak duela protiv iskusnog Kukuškina koji već 14 godina igra u ovom takmičenju. - Bio sam nervozan pred start, ali nije to bilo ništa strašno. Nije me to ometalo u igri. Čim je krenuo meč, ta nervoza je popustila, tako da u toku meča nisam bio nervozan, samo sam želeo da igram i da se borim za