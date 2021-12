Američki ultimatum Rusiji: Povucite vojnike sa ukrajinske granice ili sankcije – teže nego ikada

Blic pre 3 sata

SAD danas su pozvale Rusiju da povuče svoje vojnike sa ukrajinske granice, upozoravajući da bi ruska invazija izazvala sankcije teže od svih do sada nametnutih. "Ne znamo da li je predsednik Vladimir Putin doneo odluku da izvrši invaziju.

Znamo da on postavlja kapacitete da to učini u kratkom roku ako tako odluči", rekao je američki državni sekretar Entoni Blinken, prenosi "Rojters". On je dodao da su, ako Rusija krene putem konfrontacije kada je u pitanju Ukrajina, jasno stavili do znanja da će "odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mera visokog uticaja od kojih su se uzdržavali u prošlosti". Blinken je odbio da navede sa kojim sankcijama bi se Rusija mogla suočiti i ohrabrio je i Moskvu i