Blinken o ruskoj invaziji: Ne znamo da li Putin planira napad na Ukrajinu

Večernje novosti pre 9 sati | Tanjug

Foto: Depositphotos/AP Photo/Alexander Zemlianichenko Tenzije oko gomilanja ruskih trupa duž granice sa Ukrajinom bile su u fokusu Blinkenovog jednonedeljnog putovanja po Evropi i na vrhu dnevnog reda njegovog sastanka danas sa kolegama iz NATO u Letoniji. -Ne znamo da li je predsednik Putin doneo odluku da izvrši invaziju.

Znamo da on postavlja kapacitete da to izvede u kratkom roku, ako tako odluči. Moramo se pripremiti za sve nepredviđene situacije, rekao je Blinken novinarima u Rigi, glavnom gradu Letonije, prenosi AP. Američki državni sekretar je takođe apelovao na Ukrajinu da nastavi da bude uzdržana i da ne dozvoli, kako je rekao, ruskoj strani da opravda provokacijom nešto što je sve vreme planirala da uradi. Blinken je rekao da su SAD jasno stavile do znanja Kremlju da će