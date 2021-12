Prvi projekti iz ekonomskog paketa za Zapadni Balkan krajem decembra

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Evropska komisija očekuje da krajem decembra budu odobreni prvi projekti iz EU Ekonomsko-investicionog paketa za Zapadni Balkan, a to će biti deo od milijardu i sto miliona evra za ovu godinu od ukupno predviđenih devet milijardi evra do 2027, uz mere da se do tog roka ukupno privuče još dvadesetak milijardi evra sredstava finansijskih organizacija i privatnog kapitala. Kako su agenciji Beta rekli izvori u Evropskoj komisiji (EK), neki projekti iz zemalja Zapadnog