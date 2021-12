Tinejdžer uz pretnje oteo od maloletnika 1.500 dinara

Nova pre 2 sata | Autor:Marko Radonjić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kralјevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su razbojništvo i uhapsili V.

Lj. (19) iz Kralјeva, osumnjičenog da je izvršio ovo krivično delo. Sumnja se da je on, krajem novembra, na ulici u centru Kralјeva, uz pretnje, od maloletnika oteo 1.500 dinara, a potom pobegao, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kralјevu.