Glave gore, idemo dalje! Srbija nije uspela, Hrvati u finalu Dejvis kupa posle velike drame - Đoković i Krajinović nisu uspeli da nas odvedu u borbu za "salataru"

Blic sport pre 2 sata | Stefan Kojić

Srbija je ipak poražena i u odlučujuće, trećem meču protiv Hrvatske u duelu polufinala Dejvis kupa Hrvatski dubl u sastavu Mektić i Pavić pobedio je Novaka Đokovića i Filipa Krajinovića posle neviđene borbe na terenu, naročito u prvom setu, rezultatom 2:0 (7:5, 6:1).

Tako su uspeli da se plasiraju u finale Dejvis kupa. Na kraju ipak nismo uspeli. Međutim, nikako ne treba očajavati. Ovaj tim Srbije jeste napravljen za velika dela, ali prosto nekada nije do nas. Iako će se sada mnogi zapitati zašto je došlo do zamene Krajinović-Ćaćić, ništa ne bi trebalo da zamerimo našim momcima. Lako je posle bitke biti general. Želeli su najbolje, sigurno su imali neverovatan motiv, ali jednostavno nisu uspeli. Svi su očekivali da neće doći do