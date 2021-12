Vučić predložio izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji: Da se o njima dogovorimo, i da ga usvojimo do Nove godine

Blic pre 1 sat | Blic

Pošto Zakon o eksproprijaciji nije protivustavan, moj predlog je da pre isteka roka za potpisivanje, što je 10. decembar u ponoć, napravimo novi zakon o izmenama i dopunama, da se o njima dogovorimo sa ljudima ovde, i da ga usvojimo do Nove godine, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima u Gornjim Nedeljicama.

Kako je rekao, takav zakon bi išao po hitnoj proceduri u Skupštinu. - Ako možemo da se dogovirimo oko izmena sa ljudima odavde, ako ne da izmenama vratimo stari zakon, kao da nema izmena. To bi de fakto značilo da zakon ne bi važio - rekao je on. Kako je dodao, "ja ne moguda se igram sa Ustavom Srbije, ali ono što vam kažem to će biti ispunjeno". On je rekao da usvojeni zakoni nemaju nikakve veze sa " Rio Tintom", i da je potpisao Zakon o referendumu, koji je