Loše veče za Bjelicu i Marjanovića! Kari blistao, pa promašio pobedu protiv "ludog Srbina" - Bobijev Dalasa nema goriva bez Dončića! /video/

Blic sport pre 42 minuta

Košarkaši Golden Stejta pretrpeli su poraz na svom parketu od San Antonija rezultatom 112:107.

Iako je Stef Kari pružio još jednu fenomenalnu partiju i kao najefikasniji igrač predvodio "ratnike" to nije pomoglo njegovom timu da izbegne poraz. Sparsi su do trijumfa došli odličnom timskom igrom, koja im je omogućila vođstvo od starta, a njihov plus je u jednom momentu bio dvocifren, ali je domaćin uspeo da smanji zaostatak u finišu u pokušaju da načini preokret. To u jednom momentu jeste pošlo za rukom Golden Stejtu, ali je potom Derik Vajt pogodio trojku za