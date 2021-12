Kari ispalio 17 trojki i promašivao kada se lomilo: Voriorsi poraženi drugi put u četiri dana (video)

Mozzart sport pre 4 sati

Plejmejker Golden Stejta sa 27 poena najefikasniji u porazu od San Antonija, ali ruka mu se stegla u poslednjem minutu utakmice

Stef Kari od starta sezone nosi Golden Stejt na leđima. Posle 20 i kusur odigranih utakmica prvi je kandidat za MVP-a i najzaslužniji za činjenicu da je ekipa iz Ouklenda vodeća na zapadu sa skorom 19-4. Najbolji šuter u istoriji košarke jeste mašina, ali znate kako je to sa mašinama - i one umeju da se pregreju i ponekad da otkažu funkcije iako su do juče savršeno radile. Kari je sa 27 poena bio najefikasniji pojedinac duela sa San Antonijom, ali su njegova dva