Šib: Beograd i Priština da ispune sve sto je dogovorerno, važi i za ZSO

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib rekao je da će politika Berlina prema Srbiji ostati nepromenjena u novoj vladi premijera Olafa Šolca i da će sve što je zasad dogovoreno u okviru dijaloga u Briselu morati da se implementira, a da to važi i za Zajednicu srpskih opština na KiM.

"Naš stav po pitanju Kosova ostaće nepromenjen. Očekujemo normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Put do tog cilja može biti samo briselski dijalog. Specijalni predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak, po tom pitanju, ima punu podršku Nemačke. Sve što je dogovoreno u okviru dijaloga u Briselu, mora da se implementira. To važi i za Zajednicu srpskih opština, tako i za pitanje energetike", rekao je Šib za današnje izdanje "Politike". On je, takođe, dodao da obe strane