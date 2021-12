Izbori u tri opštine u Crnoj Gori: Najveća izlaznost u Mojkovcu

Sputnik pre 1 sat

U crnogorskim opštinama Cetinje, Petnjica i Mojkovac danas se održavaju lokalni izbori, a prema izveštajima opštinskih izbornih komisija izlaznost je do sada od 25,7 odsto na Cetinju do čak 46,48 u Mojkovcu.

Birališta su otvorena u sedam sati, a prema podacima opštinskih izbornih komisija (OIK), pravo glasa ima više od 26.800 građana. Podaci OIK pokazuju da je na Cetinju do 12 sati glasalo 25,7 odsto birača, prenosi RTCG. Izlaznost u Petnjici do 13 sati je 30,48 odsto, odnosno 1.909 građana, podaci su Opštinske izborne komisije, a podaci OIK Mojkovac kažu da je do 12 sati u tom gradu glasalo 46,48 odsto birača. Iz OKI je saopšteno da nije bilo prigovora koji bi uticali