Večernje novosti pre 1 sat | M. S.

Foto: M. Sekulović Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, na birališta u ovoj opštini do 15 časova izašlo je čak 67,8 odsto građana upisanih u biračke spiskove. Izlaznost na Cetinju do 15 časova je 44,15 odsto, a u Petnjici do 36,25 odsto.