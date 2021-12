Trka u Abu Dabiju odlučuje šampiona f1: Nikad luđa borba za titulu, Ferstapen besan na Hamiltona!

Hot sport pre 4 sati | HotSport

Biće izuzetno zanimljivo. Luis Hamilton je nakon pobede u Saudijskoj Arabiji obezbedio neizvesnu borbu u poslednjoj trci sezone koja se održava u Abu Dabiju. I on i Maks Ferstapen sada imaju po 369.5 bodova, pa je jasno da nas predstojećeg vikenda očekuje spektakl. Ipak, blagu predsnost će imati holandski vozač, jer će u slučaju da obojica zavše bez poena on podići trofej. Razlog za to je činjenica da je do sada u sezoni zabeležio više pobeda u odnosu na Hamiltona.