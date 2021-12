Meloun nakon novog poraza: „Nemam plan igre za tranziciju“!

Hot sport pre 52 minuta | HotSport

Trener Denvera utučen nakon novog poraza Košarkaši Nagetsa poraženi su osmi put u poslenjih deset mečeva uprkos tome što je Nikola Jokić odigrao još jednu fenomenalnu partiju i zabeležio nov tripl dabl, njegov 60. u karijeri čime je na večnoj listi prestigao legendarnog Lerija Birda.

Posle meča trener Meloun je istakao da ne može uvek da očekuje da Jokić pravi čuda na terenu. „Velika stvar za Nikolu je što je on sada na vrhunci svoje karijere. Ludost je što ne mislim da je imao sjajnu utakmicu. To zvuči tako nefer, jer Nikola mora da bude sjajan svake večeri i kada to nije slučaj, svi su u stilu, ‘ma, daj, Nikola„, kaže Meloun. Strateg Denvera rekao je uoči meča sa Bulsima da je Jokić ključ za svaku pobedu Denvera. „On je ključna tačka naše