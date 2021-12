Jokić razočaran: Nikola o Srbima, nasleđu i Vučeviću

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Youtube / Nuggets - Moram da poentiram samo da bih izvršio pritisak.

Ovo nije bilo moje veče. Mislim da sam promašio nekoliko lakih šansi. To se dogodilo. Nekim danima si dobar, nekad si loš. Tako je - rekao je Jokić posle meča. Srpski igrač je u porazu svog tima od Čikaga (109:97) upisao 17 poena, 15 asistencija i 12 skokova, a na osmoj poziciji je nasledio legendarnog igrača Bostona i člana Kuće slavnih Larija Birda. - To je lepo priznanje, lično. Možda neka vrsta nasleđa, po čemu će me pamtiti, a po čemu neće. Tako je kako je.