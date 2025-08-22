Novi Srbin u Premijer ligi? Klub mu je dao zeleno svetlo! Odlazak jedinog željkovog promašaja?! Dizanje forme u finišu nedovoljno za ostanak!

Novi Srbin u Premijer ligi? Klub mu je dao zeleno svetlo!

Srpski vezista Ivan Ilić, trenutno član Torina, našao se u centru pažnje evropskih medija zbog mogućeg prelaska u Premijer ligu.

Vest Hem traži pojačanja u sredini terena nakon što je Edson Alvarez otišao na pozajmicu u Fenerbahče, a trener Graham Poter aktivno pretražuje tržište za defanzivnog i ofanzivnog vezistu. Ilić, koji je u Torinu od 2023. godine i ima ugovor do 2027, važi za jednog od kandidata koji bi mogao doneti stabilnost i kontrolu igre u londonskom timu. Tržišna vrednost Ilića procenjuje se na oko 16 miliona evra, što čini njegov transfer izazovnim, jer Torino neće lako
