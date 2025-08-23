Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Mondo pre 28 minuta  |  Milutin Vujičić
Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Srpski teniser Novak Đoković bez ikakve pripreme stigao je na US Open gde će pokušati da napadne rekordni 25. grend slem, a poručuje da zbog toga niko ne treba da ga krivi, prosto je sada u drugačijoj fazi karijere kada mora da štedi svoje telo, kada ipak ima neke druge prioritete, životne, tako da mu tenis nije uvek na prvom mestu...

Istakao je da su u njegovom kalendaru sada samo "zakucani" grend slemovi, dok mu se se uopšte ne dopada što mastersi traju po dve nedelje, što mu daje manje prostora za uživanje s porodicom. Zato je posle Vimbldona i napravio veliku pauzu kako bi sa svojom decom Stefanom i Tarom "pisao uspomene", međutim sada u Njujorku mu je teško jer zna da bi mogao da propusti rođendan svoje kćere koji je 2. septembra. Kada je to izgovorio, odmah mu se stegao glas, videlo se da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Đoković dobio ogromnu čast, pa poslao snažnu poruku: "Skratite masterse, više ne uživam"

Đoković dobio ogromnu čast, pa poslao snažnu poruku: "Skratite masterse, više ne uživam"

Sportske.net pre 13 minuta
Novak i Monika kakav bi to tandem bio: „Mućkao sam nešto – videćemo“

Novak i Monika kakav bi to tandem bio: „Mućkao sam nešto – videćemo“

Sputnik pre 33 minuta
Đoković: Više ne uživam u mastersima, jedino mi grend slemovi pružaju radost

Đoković: Više ne uživam u mastersima, jedino mi grend slemovi pružaju radost

RTS pre 1 sat
"Kada je trebalo da pričate, ćutali ste": Novak odmah održao lekciju u Americi, udario na teniske moćnike

"Kada je trebalo da pričate, ćutali ste": Novak odmah održao lekciju u Americi, udario na teniske moćnike

Mondo pre 1 sat
Janik Siner pokazao pravo lice: Glumio skromnost kad ga pitaju za Novaka, sad se odao

Janik Siner pokazao pravo lice: Glumio skromnost kad ga pitaju za Novaka, sad se odao

Mondo pre 58 minuta
Đoković: Biram gde ću igrati

Đoković: Biram gde ću igrati

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisVimbldonUS OpenNjujorkGrend slem

Sport, najnovije vesti »

Novak najavio promenu: Monika Seleš preuzima njegovu karijeru?

Novak najavio promenu: Monika Seleš preuzima njegovu karijeru?

Danas pre 3 minuta
Đoković dobio ogromnu čast, pa poslao snažnu poruku: "Skratite masterse, više ne uživam"

Đoković dobio ogromnu čast, pa poslao snažnu poruku: "Skratite masterse, više ne uživam"

Sportske.net pre 13 minuta
Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Mondo pre 28 minuta
Novak i Monika kakav bi to tandem bio: „Mućkao sam nešto – videćemo“

Novak i Monika kakav bi to tandem bio: „Mućkao sam nešto – videćemo“

Sputnik pre 33 minuta
Ivanović doveo starog saradnika u Virtus

Ivanović doveo starog saradnika u Virtus

Sport klub pre 23 minuta