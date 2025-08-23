Novaku se u sekundi stegao glas u Njujorku: O svemu može da priča, ali ona mu je slaba tačka

Srpski teniser Novak Đoković bez ikakve pripreme stigao je na US Open gde će pokušati da napadne rekordni 25. grend slem, a poručuje da zbog toga niko ne treba da ga krivi, prosto je sada u drugačijoj fazi karijere kada mora da štedi svoje telo, kada ipak ima neke druge prioritete, životne, tako da mu tenis nije uvek na prvom mestu...

Istakao je da su u njegovom kalendaru sada samo "zakucani" grend slemovi, dok mu se se uopšte ne dopada što mastersi traju po dve nedelje, što mu daje manje prostora za uživanje s porodicom. Zato je posle Vimbldona i napravio veliku pauzu kako bi sa svojom decom Stefanom i Tarom "pisao uspomene", međutim sada u Njujorku mu je teško jer zna da bi mogao da propusti rođendan svoje kćere koji je 2. septembra. Kada je to izgovorio, odmah mu se stegao glas, videlo se da