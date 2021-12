"To je ludo koliko je vešt!" Saigrač oduševljen Jokićevim igrama: Ovi iz 2k treba da mu daju ocenu 99!

Blic sport pre 1 sat

sinoć je pružio maestralnnu partiju u pobedi svog nad Nju Orleansom (120:114) i došao do svom 61. tripl-dabla u karijeri.

Jokić je u Luizijani odigrao Srpski košarkaš je posebno bio zapažen u produžetku gde je uacio 11 od 15 poena svoje ekipe i odveo je do 12 pobede u sezoni. Izdanje popularnog „Džokera“ oduševilo je jednog od najiskusnijih košarkaša u redovima Nagetsa, Džamajkla Grina. -Uvek očekujem od njega da preuzme odgovornost. Očekujem da opet osvoji nagradu MVP. On je zaiata najveći, stvarno to mislim – rekao je Grin i nadovezao se: -On je tako vešt na terenu, to je ludo.