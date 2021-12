Cvijanovićeva: "Postoje razne inicijative da se Dodik izoluje"

Blic pre 2 sata

Potpredsednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da postoje razne spekulacije, podmetanja, inicijative da se Milorad Dodik izoluje i nađe neko ko će mu okrenuti leđa, ali je istakla da je SNSD kompaktna politička organizacija u kojoj su timski igrači.

Cvijanovićeva je istakla da iz poslednjih medijskih objava jasno vidi da je cilj i meta Milorad Dodik i da se nastoji na svaki mogući način da se on izoluje, da se pokaže kako je on problem, a svi drugi u redu, prenosi Srpskainfo. – SNSD je jedna kompaktna politička organizacija u kojoj smo mi timski igrači, razumemo šta su potrebe i Republike Srpske, ali odlično razumemo i šta je to BiH u kojoj se može komotno živeti – rekla je Cvijanovićeva novinarima u