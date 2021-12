Ukinut pritvor: ženama Belivuka i Miljkovića: Evo šta su rekle u Tužilaštvu i zašto će se braniti sa slobode

Blic pre 1 sat | M.Č. , J.P.

Tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je odluku o ukidanju pritvora ženama Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i nevenčanoj supruzi Veljinog vojnika Filipa Ivanovskog, kao i tašti Velje Nevolje.

Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Snežana Đorđević i Marija Milutinov u daljem postupku braniće se sa slobode. Inače, one su privedene zbog postojanja osnovane sumnje da su izvrsile krivično delo pranje novca u produženom trajanju, rečeno je za Blic u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Kako je Blicu potvrđeno, one su negirale krivična dela za koja se terete. One se terete da su, od 2015. do početka 2021. godine, više od milion evra koji potiču iz kriminalnih