To je budućnost Srbije! Predsednik Vučić se oglasio na Instagramu posle posete Doljevcu (foto)

Kurir pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom trodnevnog boravka u Nišavskom okrugu danas posetio Doljevac.

U tom mestu je posetio javnu biblioteku, gde je Boško Aleksić (9), učenik drugog razreda muzičke škole, na klaviru odsvirao jednu numeru. "Drago mi je što sam danas mogao da upoznam malog Boška Aleksića, to je važnije od svega što smo ovde uradili, krečili i sređivali, to je budućnost Srbije. Veliko hvala na podršci i što ste uvek bili uz svoju državu! Živeo Doljevac, živela Srbija", napisao je predsednik na svom Instargram profilu.