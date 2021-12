Dodik: Zaključci Narodne skupštine za nas su sveto pismo, nema odustajanja

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta

Srpski član Predsedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da su usvojeni zaključci u Narodnoj skupštini Republike Srpske "sveto pismo" za taj entitet. „Od njih nema odustajanja“, kazao je Dodik, prenela je RTRS.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti da Vlada, ipak, ne sprovede zaključke Narodne skupštine, s obzirom na to da oni nemaju zakonsku snagu, Dodik je rekao da „Vlada služi da izvršava obaveze“. „Ako ne izvršava obaveze Skupštine, nema Vlade, to je jasno“, rekao je on. U slučaju da Vlada ne sprovede zaključke, dodao je, SNSD će sa partnerima iz koalicije formirati novu Vladu RS. Vladajuća većina juče je u parlamentu RS usvojila zaključke kojima RS povlači saglasnost