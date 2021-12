UN imenovale Bajdenovu savetnicu Ketrin Rasel za direktorku UNICEF-a

Nova pre 36 minuta | Autor:Beta

Generalni sekretar Antonio Gutereš imenovao je danas Ketrin Rasel, pomoćnicu predsednika SAD Džozefa Bajdena, za šefa UNICEF-a.

Raselova je trenutno direktorka kancelarije za predsedničko osoblje, a bila je ambasadora za globalna pitanja žena pri Stejt departmentu od 2013. do 2017. godine. Ona će naslediti Henrijetu For, koja je u julu podnela ostavku iz ličnih razloga, zbog zdravstvenih problema u porodici. Portparol UN Stefan Dižarik rekao je da je Gutereš imenovao Raselovu posle konsultacija sa Izvršnim odborom UNICEF-a. Gutereš je zahvalio Henrijeti For „za inspirativno rukovođenje