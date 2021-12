„Quo vadis, Aida“ proglašen najboljim evropskim filmom

Danas pre 2 sata | Danas Online

Evropsku filmsku nagradu za najbolji film u 2021. dobilo je ostvarenje Quo vadis, Aida rediteljke Jasmile Žbanić, koja je dobila nagradu i za najbolju režiju, a za najbolju glumicu proglašena je Jasna Đuričić.

Đuričić je zahvalila svojoj porodici, ekipi filma, a posebno rediteljki Jasmili Žbanić. „Volela bih da zahvalim Jasmili, dala si mi nešto što je posebno, veliki prostor da kažem sve što mislim i osećam o bivšoj Jugoslaviji. Jasmila, hvala ti. Ova nagrada je za sve žrtve i majke“, rekla je Jasna Đuričić nakon što je osvojila nagradu. Jasna Đuričić: „First of all I’d like to thank the crew, you are the best crew in the world. Then my family, my children and my