Danas hladno i vetrovito, očekuje se do 30 cm snega

Nova pre 1 sat | Autor:RTS

U nedelju će kišu i u nižim predelima zameniti sneg pa nas očekuje prava zima.

Snega će biti od 25 do 50 centimetara na planinama u Istočnoj Srbiji. Duvaće jak severni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura biće i najviša do 4 stepena a onda u padu. U Beogradu vetrovito i snežno. U nižim delovima grada očekuje se do 15 cm, snega a na Avali i Kosmaju do 30 cm . Već u ponedeljak sneg će prestati da pada. Oblačno, hladno i vetrovito sa snegom, samo još na istoku, jugoistoku i severoistoku ujutro sa kišom koja će brzo preći