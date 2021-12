‘Nisam ovo zaslužio’: Oglasio se Jokić nakon novog haosa, otkrio šta je rekao sudijama pre nego što su ga poslali u svlačionicu!

Hot sport pre 2 sata | Aleksandar Rakočević

Denver je upisao novu pobedu, pošto je sinoć savladao Vašington rezultatom 113:107.

Srpski košarkaš ponovo je briljirao na parketu, u igri je proveo 30 minuta i za to vreme postigao je 28 poena (9/14 iz igre, 1/2 za tri). Uz to, imao je devet asistencija i 19 skokova, malo mu je falilo da ostvari novi tripl-dabl učinak. To bi se verovatno i desilo, da nije isključen pre kraja utakmice. Tokom poslednje četvrtine Jokić je dobio nezgodan udarac, lakat u lice, nakon kog je ostao na zemlji. Sudije nisu dodelile faul što je razbesnelo našeg košarkaša,