Jokić mu pokvario jubilej: Trener Denvera kritikovao Srbina (VIDEO)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: AP Nagetsi su dominirali, Nikola Jokić je ponovo plesao, 18 razlike plusa šest minuta do kraja meča protiv Vašingtona i onda šok.

Katastrofalna reakcija Srbina na prljav potez Amerikanca i isključenje zvezde Denvera. Nije bilo većih posledica za meč, ali Meloun je posle meča kritikovao Srbina, koji mora malo da obuzda temperament. – Nikola ne sme to da radi i on to zna. Tehničke greške u četvrtoj četvrtini, isključenje… To nije pametno, mora da kontroliše svoje emocije – rekao je Meloun. BONUS VIDEO