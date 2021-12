Incident kod Peći: Ekipu Radio Goraždevca maltretirali na snimanju u Rugovskoj klisuri

Večernje novosti pre 6 sati | D. ZEČEVIĆ

Foto: Printskrin Glavni i odgovorni uredNik ove radio stanice u jedinoj srpskoj enklavi, u opštini Peć, krenuo je danas sa kolegom Milićem Petrovićem da snimi kadrove u Rugovskoj klisuri, na pet kilometara od Peći. - Tokom snimanja vodopada u jednom trenutku pored nas se zaustavio auto iz kojeg je izašao muškarac u maskrinim pantalonama.

Stao je na par metara od nas i pitao nas je na albanskom: ko ste vi i tražio nam je dokumenta. Nismo dali dokumenta jer smo imali vidljive oznake sa natpisom “pres”, a kako on nije želeo da se predstavi kazao sam da ću zvati policiju. U tom je izašao još jedan čovek iz auta i budući da je onaj prvi bio jako agresivan mislio sam da će da me udari - ističe Dimitrijević koji je od pre nekoliko dana i predsednik UNS-a na Kosovu i Metohiji. On objašnjava da je snimatelj