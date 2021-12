U Ljuboviji više od 1.500 domaćinstava i dalje bez struje

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

LjUBOVIJA: Na teritoriji opštine Ljubovija trenutno je više od 1.500 domaćinstava bez struje, izjavio je danas Tanjugu predsednik te opštine Milan Jovanović, navodeći da se očekuje da za tri dana svi stanovnici Ljubovije imaju električnu energiju.

Jovanović kaže da je trenutno na terenu između 15 i 20 ekipa koje raščišćavaju sneg i pomažu EPS-u da se probije do preostalih mesta gde su kvarovi, kao i da su glavni magistralni i regionalni putevi prohodni, a da se očekuje da će sutra biti prohodni i manji seoski putevi. Podsetio je da je u nedelju ispao iz sistema dalekovod koji ide od Osečine preko Krupnja do Ljubovije, zbog čega Ljubovija i Krupanj u potpunosti nisu imali električnu energiju. Kako kaže, to je