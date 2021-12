Tragedija u Australiji Petoro dece poginulo nakon pada sa zamka na naduvavanje

Kurir pre 7 sati

Petoro dece je poginulo, a četvoro je povređeno nakon pada sa zamka koji je odleteo u vazduh u Australiji, saopštila je policija.

Nesreća - izazvana udarom vetra - dogodila se u četvrtak na zabavnom danu u osnovnoj školi u Devonportu na Tasmaniji, prenosi BBC. Policija je saopštila da su deca pala sa 10 metara, a među žrtvama su i devojčice i dečaci. Hard to put into words the scene here in Tasmania’s north-west. It’s just devastating @abcnews pic.twitter.com/oFdCHaJIc9 — Monte Bovill (@MonteBovill) December 16, 2021 Vlasti nisu navele godine dece, ali su rekli da su svi bili u petom ili