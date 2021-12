Danas tokom dana oblačno, posle podne kiša i susnežica

Nova pre 51 minuta | Autor:RTS

Ujutru budite oprezni bez obzira na to da li ste vozač ili pešak.

Biće mestimično magle, a zbog mraza i poledice. Tokom dana oblačno, pre podne uglavnom suvo, posle podne u nižim predelima kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg. Ujutru temperatura od -1 do 3, tokom dana do 7 stepeni. U Beogradu posle maglovitog jutra, oblačno, posle podne susnežica. Temperatura do 3 stepena. Slično i u petak, a za vikend sneg povremeno i u nižim predelima. Ujutro ponegde slab mraz i magla mestimično. Tokom dana oblačno i hladno, pre podne