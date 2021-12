Detaljna prognoza za narednih 10 dana: Stiže zahlađenje, evo kakvo će vreme biti ovog vikenda

Kurir pre 59 minuta

Pred nama će narednih dana vreme biti u skladu sa decembrom i bez ekstremnih meteoroloških pojava i elemenata. - U subotu će na severu i istoku Srbije biti suvo, a u ostalim predelima oblačno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom.

Na planinama se očekuje samo sneg i na planinama se očekuje povećanje snežnog pokrivača za 5 do 10 cm. I dalje će duvati pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 2°C na jugu do 6°C na severu Srbije, u Negotinskoj Krajini do 8°C, u Beogradu do 4°C. Inače, i pored očekivanih padavina, ne očekuju se značajnije količine - rekao je meteorolog Đorđe Đurić. - Drugog dana vikenda i početkom sledeće sedmice, sa istoka Evrope prema jugoistočnoj Evropi će