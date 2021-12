Deca u Srbiji omikron dočekuju nezaštićena

Danas pre 6 sati | Milica Radenković

Dok se vakcina Fajzer-Biontek uveliko daje u Evropi deci starosti od pet do 11 godina, u Srbiji još uvek nije dozvoljena upotreba ovog cepiva među mlađima od 12 godina.

Razlog – kompanija Fajzer još uvek nije zatražila odobrenje od Agencije za lekove Srbije da se proširi opseg primene svoje vakcine. Kako je za Danas rečeno u ALIMS-u, čim kompanija to učini agencija će započeti proceduru za odobrenje. A kada će to i desiti nismo juče uspeli da saznamo pošto iz ove kompanije nisu odgovorili na pitanja upućena mejlom. Fajzer vakcina prethodno je odobrena za upotrebu među decom starijom od pet godina i u Evropi i u Americi i to tako