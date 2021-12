Savić najbolji svetski trener, Filipović najbolji vaterpolista godine

Danas pre 5 sati | Dexy

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić proglašen je večeras u Abu Dabiju za najboljeg trenera u 2021. godini, dok je nagradu za najboljeg svetskog igrača dobio Filip Filipović.

Savić i Filipović su nagradu od Međunarodne federacije vodenih sportova (FINA) dobili zahvaljujući osvojenom zlatu na Olimpijskim igrama u Tokiju. To je 34-godišnjem igraču ujedno bio i poslednji kapitenski nastup za reprezentaciju. „Večeras sam ovde pre svega zahvaljujući saigračima i treneru koji je uspeo da složi sve kockice i dovede nas do svih uspeha. Bez njih to ne bi bilo moguće, kao i bez podrške moje porodice kojoj sam bezrezervno zahvalan. Ovo je za vas“,